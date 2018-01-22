Hava sahası yarım dakika boş kalmadı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
, Türk hava sahası
nda geçen yıl gerçekleşen uçuş sayısının 2016'ya göre yüzde 4.5 arttığını söyledi. Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısının yıllık ortalama yüzde 10.3 büyüdüğüne işaret eden Arslan, 2008 yılında 79 milyon 887 bin 380 olan yolcu sayısının geçen yıl 193 milyon 318 bin 708'e ulaştığını bildirdi. Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının 2016'ya göre yüzde 4,5 arttığını ifade eden Arslan, "Önceki yıl 1 milyon 829 bin 908 olan uçuş sayısı, 2017'de 1 milyon 912 bin 216'ya yükseldi. Türkiye semalarından her 16 saniyede bir uçak geçti" diye konuştu. Bakan, geçen yıl havalimanlarına inen ve kalkan uçakların yüzde 67'sini ticari uçuşların oluşturduğunu söyledi.