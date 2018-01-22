Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Hava sahası yarım dakika boş kalmadı

yarım dakika boş kalmadı

Giriş Tarihi: 22.1.2018
Hava sahası yarım dakika boş kalmadı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , Türk nda geçen yıl gerçekleşen uçuş sayısının 2016'ya göre yüzde 4.5 arttığını söyledi. Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısının yıllık ortalama yüzde 10.3 büyüdüğüne işaret eden Arslan, 2008 yılında 79 milyon 887 bin 380 olan yolcu sayısının geçen yıl 193 milyon 318 bin 708'e ulaştığını bildirdi. Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının 2016'ya göre yüzde 4,5 arttığını ifade eden Arslan, "Önceki yıl 1 milyon 829 bin 908 olan uçuş sayısı, 2017'de 1 milyon 912 bin 216'ya yükseldi. Türkiye semalarından her 16 saniyede bir uçak geçti" diye konuştu. Bakan, geçen yıl havalimanlarına inen ve kalkan uçakların yüzde 67'sini ticari uçuşların oluşturduğunu söyledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hava sahası yarım dakika boş kalmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN