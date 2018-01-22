Mustafa Koç mezarı başında anıldı

Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç
için, vefatının ikinci yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenlendi. Koç için Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanında anıldı.
Törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç'un yokluğundan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, Mustafa Koç ve ailenin hayatını kaybeden diğer üyeleri için dua edilirken Koç'un kabrine çiçekler konuldu. Törene Ali Koç, Ömer Koç, Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, kızları Esra ve Aylin Koç başta olmak üzere çok sayıda aile dostu ve şirket çalışanı katıldı.