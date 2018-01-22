Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında yeni kefalet limiti tahsisine ilişkin Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ arasında imzalanan protokol törenine katıldı.

EKONOMİYE ETKİSİ SINIRLI

Törende yaptığı konuşmada Şimşek, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, Türkiye'nin Suriye'de oluşan devlet boşluğu bedeniyle 2015 ortasından itibaren büyük terör tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Haklı olarak kendi ulusal güvenliğine yönelen bu tehdidi minimize etmek için adım attı. Bu daha kapsamlı etkili ve kısa sürecek, Türkiye'nin terörle mücadelede elini güçlendirecek. Suriye'deki Kürt ve Arap kardeşlerimizi de terör örgütlerinin zulmünden kurtaracak bir operasyon. Operasyon bizim daha önce El Bab'da yaptığımızdan ölçek olarak çok farklı değil. Piyasalara mesajım ekonomiye, bütçeye etkisi bunun son derece sınırlı. Ulusal güvenlik konu olunca kaynak anlamında ne gerekiyorsa yapıyoruz ama bütçemiz güçlü" ifadelerini kullandı.

Şimşek, Kredi Garanti Fonu protokolünün 55 milyar TL kefalet limitini kapsayacağını açıkladı.

"KGF OLDUKÇA ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Ankara'da KGF protokolü imza töreninde konuşan Şimşek, "Biz imalat sanayisi yatırımlarını önceliklendirdik. Dolayısıyla bu 55 milyar liranın 25 milyar lirası imalat sanayisi yatırımı. 15 milyar lirası da ihracatçıya. Dolayısıyla en az üçte ikisi imalat ve ihracat yatırımlarına. Bu ikisi çok önemli. Çünkü Türkiye'nin üretken kapasitesini artırması çok önemli. Bir anlamda biz yeni kefalet limitinin üçte ikisini üretene, yatırım yapana tahsis etmiş oluyoruz. KGF oldukça etkin bir şekilde çalışıyor. Önümüzdeki dönemde geri dönüşleri de tekrar kullandıracağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Operasyonun ekonomiye etkisi oldukça sınırlı"