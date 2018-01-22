'Zeytin Dalı' piyasaları hareketlendirdi! Dolar düştü...

Zeytin Dalı Harekatı, geçtiğimiz hafta piyasalara hakim olan negatif havayı dağıtarak, pozitif bir başlangıç yapılmasına ortam yarattı. Afrin'e düzenlenmekte olan harekat, yurt içi piyasalar için hareketli bir başlangıca vesile oldu.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Uluslararası piyasalarda 3,85 Türk Lirası seviyesine kadar olan ulaşan Dolar ise, bugün bankalar arası piyasaların açılması ile birlikte düşüşe geçerek 3,80 Türk Lirası seviyesine kadar geriledi. Analistler 3,85 ila 3,90 bandının geçilmemesi halinde piyasalarda dengeli seyrin korunacağını belirtti

PİYASALAR OLUMLU SEYRETTİ

Afrin Harekatı, geçtiğimiz hafta artan jeopolitik riskler sebebiyle düşüş eğilimi gösteren piyasalara yükseltici bir etki yarattı. Hareket öncesinde ve harekat esnasında doğru ve açık bir iletişim kuran Türkiye hükümeti, kamuoyuna gerçekleştirdiği bilgilendirmeler ve diplomatik ilişkileri güvende tutması sebebiyle uluslararası kuruluşlardan tam not aldı. Piyasaların açılması ile birlikte ardı ardına gelmeye başlayan açıklamalar ve düzenlenen harekatın amacı, piyasaların olumlu bir seyire dönmesine ortam yarattı.

BORSA HAREKETLİ

BIST 100 Endeksi için 116 bin 300 seviyelerine kadar çıkması sonrasında gerçekleşecek olan kâr satışları sonrasında 115 bin seviyesinde dengeleneceğini, 21 günlük ortalama olarak kayıtlarda yer alan 113 bin 114 bin bandının da önemli bir destek konumu olduğu ifade edildi.