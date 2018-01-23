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Aldığı standı yüzde 100 kârla satan firmalar var

Giriş Tarihi: 23.1.2018
Aldığı standı yüzde 100 kârla satan firmalar var
İstanbul Mobilya Fuarı'na ( İMOB) ihracat fırsatı yüksek olduğu için yoğun bir talep olduğunu belirten CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, bugün başlayan 600 mobilya firmasının katıldığını, 500'ünün de açıkta kaldığını söyledi. Mobilya firmalarının fuardan stant satın alma yarışında olduğuna değinen Erem, "Fuara katılmak için bizden stant alanların internetten yüzde 100 kâr ekleyerek, başka mobilya firmalarına satış yaptıklarını görüyoruz" diye konuştu. Fuar hakkında bilgi veren Erem, "Yüksek ihracat fırsatı sunan fuarımıza, talep yoğun oldu. CNR EXPO Yeşilköy'de bugün başlayan ve 28 Ocak'a kadar sürecek olan fuara, 600 mobilya markası binin üzerinde marka ile katılacak" diye konuştu. Erem, CNR İMOB'a, 60 bini yabancı olmak üzere, 150 binin üzerinde ziyaretçi gelmesini beklediklerini, 40'ın üzerinde ülkeden de alım heyetinin katılacağını söyledi.
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Aldığı standı yüzde 100 kârla satan firmalar var
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