ATO Başkanı Baran: Bu millet, tüm gücüyle devletinin ve ordusunun arkasındadır

Baran, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan asker ve siviller için yayımladığı başsağlığı mesajında, harekatın başarıyla devam ettiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Misak-ı Milli ile çizilmiş sınırlarının belli olduğunu, bu sınırların bayrağına kanının rengini vermiş bir millet tarafından mühürlendiğini belirten Baran, "Kimsenin bunu değiştirmeye gücü yetmez. Bu millet, tüm gücüyle devletinin ve ordusunun arkasındadır." görüşüne yer verdi.

Şehitlerin mekanının cennet, kanlarının Anadolu'nun tapusu olduğuna işaret eden Baran, "Türkiye Cumhuriyeti gazilerin ve şehitlerin ?omuzlarında kurulmuş ve onların omuzlarında yaşayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Baran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, harekatı yüzde 75'i yerli ve milli silah ve donanımla yürütmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ordumuz güçlendikçe devletimiz yangın yerine dönen bugünkü dünyada gücü ile var olacak, milletini var edecek, muhafaza edecek. İşte biz bu yüzden 'paramız da sermayemiz de milli olacak, silahımız da ordumuz da milli olacak' diyoruz. Zeytin Dalı Harekatı, yerli ve milli atılımın dünyaya sergilenmesi açısından da tarihe geçecektir. Allah tüm güvenlik güçlerimizi muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer eylesin."