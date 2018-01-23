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Bir daha uçamayacak

'na inişi sonrası pistten çıkan Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın 'kal' yani hizmet dışı olmasına karar verildi.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 19:11
Bir daha uçamayacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekiplerinin çalışması sonrası vinçlerle bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bir alana çekilen uçakta yapılan incelemeler tamamlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre sağ motoru koparak denize uçan ve sol motoru da toprağa saplanan uçağın gövdesinde de burkulmalar olduğu tespit edildi. Uçağın gerek bakım maliyetlerinin yüksek olması, gerekse 'nda bu çaplı bir bakım için gerekli hangarın olmaması nedeniyle 'kal' yani hizmet dışı olmasına karar verildi.

Üzerindeki kullanılabilecek parçaların sökümün ardından hurdaya ayrılacak uçağın parçalanabileceği ya da eğitim amaçlı olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

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Bir daha uçamayacak
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