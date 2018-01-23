Bütçeye etkisi sınırlı

Afrin'de teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, iş dünyası, finans sektörü ve ekonomi yönetimi tek yumruk oldu. Hafta sonu toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) operasyon değerlendirilerek olası risklere karşı en üst düzeyde tedbirler alındı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, küresel yatırımcılara 10 başlıkta verdiği Afrin mesajıyla Türkiye ekonomisinin gücünü anlattı. Operasyonun ekonomiye ve bütçeye etkisinin son derece sınırlı olacağını vurgulayan Şimşek, "Yatırımcılar rahat olsun. Bu sınırlı, etkili, kısa sürecek. Türkiye'nin davası meşru ve haklıdır. Terör kaynaklı şoklara karşı dayanıklılığımızı artıracağız. Gündemimizde ülkemizin performans ve potansiyelini artırmak var" dedi.

DİSİPLİN KORUNACAK

Türkiye'nin terörle mücadelede yeni bir safhaya geçtiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu: "Suriye'de oluşan devlet boşluğu nedeniyle, büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Ulusal güvenliğimize yönelen tehdidi minimize etmek için adım attık. Herhangi bir maceraya girmiyoruz. Bunun bütçeye, ekonomiye etkisi sınırlı olacak. Ulusal güvenlik için ne gerekiyorsa yapılır, kaynak anlamında bütçemiz güçlü. Kamu maliyesi güçlü, mali disiplin korunacak."

REFORMLARA DEVAM

Tehditlerle en güçlü şekilde mücadele ederken, ekonomik reformların da süreceğini söyleyen Şimşek, "Türkiye bunların hepsini çok rahat yapar. Piyasalar bunu görüyor. Önümüzdeki dönemde de güçlü bir şekilde ekonomimizi şoklara karşı çok daha dayanıklı hale getireceğiz. Bu, yapısal reformlar ve doğru politikalar ile olacak" dedi.

AFRİN İÇİN 10 MESAJ



* Rahat olun, ekonomiye etkisi sınırlı olacak

* Operasyon dar kapsamlı, kısa sürecek

* Türkiye herhangi bir maceraya girmiyor

* Operasyon gelecekte terör riskini azaltacak

* Ekonomik reformlar kesintisiz sürecek

* Piyasa ekonomisi kesintisiz işleyecek

* Finansal varlıklarımız sağlıklı şekilde işlem görüyor

* Türkiye bütçesi güçlü, mali alan çok

* Mali disiplin korunacak

* Türkiye'nin eli güçlenecek