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ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? (GÜNCEL)

Altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? sorularının yanıtı hep olduğu gibi yine sabah.com.tr'de! Kapalıçarşı'daki durumu yakından itibaren vatandaşlar, 23 Ocak Salı sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durumu özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtları ise en çok merak edilen konuların başında geliyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar?

Giriş Tarihi: 23.1.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 09:46
Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? (GÜNCEL)

23 Ocak 2018 Perşembe fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar vatamdaşların da haftanın başından itibaren bu konuda merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar yatırımcılar 23 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 23 Ocak Salı günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,12 azalışla 163,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 267,00 lira, Cumhuriyet altını 1.090,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 163,00 liradan işlem gördü.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 163,2 lira seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önceki gün Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı başlattığını anımsatarak, bu operasyonun hazırlığının kamuoyu ile daha önce paylaşıldığı için piyasalar tarafından sürpriz olarak algılanmadığını söyledi.

Memiş, bu hafta Zeytin Dalı Harekatı ile yurt dışındaki yoğun haber ve veri akışının, altın fiyatları ve dolar kurunun geniş bant içinde hareket etmesine neden olabileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 160 liranın destek,165 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

23 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 162,20

Satış: 162,25

Çeyrek Altın

Alış: 259,94

Satış: 265,82

Yarım Altın

Alış: 518,25

Satış: 531,64

Tam Altın

Alış: 1.043,00

Satış: 1.068,96

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.080,00

Satış: 1.090,00

Ata Altın

Alış: 1.072,24

Satış: 1.099,04

14 Ayar Altın

Alış: 92,60

Satış: 92,67

18 Ayar Altın

Alış: 118,60

Satış: 118,68

22 Ayar Bilezik

Alış: 148,16

Satış: 148,27

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Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? (GÜNCEL)
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