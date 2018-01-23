Davos’a Türkiye damga vuracak

Türkiye'nin başarısı, bugün İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak Dünya Ekonomik Zirvesi'nde tartışılacak raporlardan birinde daha onaylandı. Dünya Ekonomik Forumu
tarafından hazırlanan "The Inclusive Development Index 2018 (IDI) - Kapsayıcı Gelişme Endeksi 2018" içinde Türkiye, bir önceki yılki endekse göre dört sıra yükselerek 20'nci sıradan 16'ncı sıraya yükseldi. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde "Türkiye yükselen ülkeler arasında bu yılın IDI'sinde 16'ncı oldu. Ekonomisi, Uluslararası Para Fonu'nun 2017 büyüme tahminini yüzde 2.5'ten yüzde 5.1'e (ve 2018'için yüzde 3.3'ten yüzde 3.5'a) çıkarmasıyla birlikte kişi başına GSYH açısından güçlü biçimde büyümeyi sürdürüyor. Ayrıca mutlak yoksulluk oranı, Türkiye'yi bu boyutta yükselen ülkeler arasında en iyi beşte birin içine yerleştirecek şekilde düşük" ifadeleri kullanıldı. Raporda son OECD araştırmasının, Türkiye için insani sermayeyi daha fazla desteklemek suretiyle, kayıtlı ücretli mesleklerde istihdam yaratmanın önemini vurguladığı hatırlatıldı. TÜRKİYE'Yİ ŞİMŞEK VE ZEYBEKCİ TEMSİL EDECEK
Küresel ekonomi, güvenlik ve çevre gibi konularda uluslararası işbirliklerinin ele alınacağı 48'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 70'e yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla toplanacak. 23-26 Ocak'ta gerçekleştirilecek Davos Zirvesi
, 100'den fazla ülkeden de 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak. Davos Zirvesi'ne Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılacak. Zirvenin açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Damoderdas Modi, kapanış konuşmasını ise ABD Başkanı Donald Trump
yapacak.
Davos'ta güvenlik tedbirleri için harcanan rakamın 9.37 milyon dolar olduğu belirtildi. Bu arada yoğun kar yağışı bölgeye ulaşımı engellediği için katılımın da düşmesi bekleniyor. Bugün ayrıca Zürih'te büyük anti-Trump karşıtı protestoları olacağı konuşuluyor.