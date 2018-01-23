Diyarbakır’a 400 adet mobese yerleştirildi

SABAH gazetesinin düzenlediği "Diyarbakır Dönüşüyor" organizasyonunda düzenlenen 'Huzur ve güven şehri Diyarbakır'ın son dönem icraatları ve yakın dönem kalkınma hedefleri' adlı panel, son dönemde hayata geçirilen çalışma ve projeleri de gündeme getirdi. Şehirlerin hızla mega kentlere dönüştüğünü vurgulayan Türk Telekom KOBİ
Satış Direktörü İbrahim Cömertel, "Akıllı şehir konsepti kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasıdır. Biz de burada Türk Telekom olarak tamamlayıcı bir unsuruz. 2011'de Türk Telekom olarak Diyarbakır'da mobese kent güvenliği projesine başladık ve 400 mobeseyi şehrin hizmetine sunduk" diye konuştu. Akıllı kavşak sistemiyle kavşakları doğru konumlandıracaklarını ve kavşaklardaki bekleme süresini yüzde 25 oranında azalttıklarını ifade eden Cömertel, "Bu sistem enerji tasarrufu sağlarken karbon salınımını da azalttı" diye konuştu.