İTO: Kur kumpasına aldırmayın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, oda üyeleri ile iş alemine döviz kurlarındaki olası kumpaslara aldırmama çağrısında bulundu. Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin yazılı bir açıklama yapan Oran, bir katılım bankasının da başında olması dolayısıyla piyasaları yakından takip ettiğini belirtti. Öztürk Oran, iş dünyasının cesareti, devletin kararlılığı ve Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin her türlü manipülasyonun önüne geçecek güçte olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti: "Her kuruşumuzun hesabını bilerek, iş dünyası olarak yatırımlarımızı canlı tutmaya devam edeceğiz. Ekonomik hareketliliğe bakıldığında piyasada ordumuza ve devletimize tam bir güvenin hakim olduğunu görüyoruz. Gözümüz, kulağımız Afrin'de, Mehmetçiğimizde. 420 bin üyemizin her biri bu milli savaşın, ekonomi cephesindeki neferidir. İş dünyası olarak, seferdeki nefere en büyük desteği daha çok çalışarak vereceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu başarıyı yüzde 70 oranında milli silahla elde ediyor. Türkiye için yerli üretim ve tasarrufun önemi bir kez daha ortaya çıktı."

