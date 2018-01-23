Kars’a talep günlük kiralığı patlattı

Ankara
'dan başlayıp Kars
'ta son bulan Doğu Ekspresi
'ne yoğun ilgi gösteren yerli turistler, Kars'taki otelleri doldurunca günlük kiralık evlerde patlama yaşandı. Şehir otellerinin yanı sıra Iğdır
gibi komşu illeri de dolduran turistler, son dönemde Kars'ın merkezinde ve Sarıkamış'taki evleri kiralamaya başladı. Ortalama 3 gece 4 günlük kiralama yapılan evlerde, fiyatlar kişi başı 90 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. Ağırlıklı olarak 1+1 apart dairelerin kiralandığı şehirde, emlakçılar yoğun talep nedeniyle evlerde de boş yer kalmadığını vurguluyor. Kars merkezde faaliyet gösteren bir emlakçı, şehre olan yoğun talep nedeniyle günlük kiralama yaptıklarını söyledi. "Son 4 aydır Kars'a adeta turist yağıyor. Oteller doldu. Bize de başvuru yapan turistler oldu. Biz de ev sahipleriyle konuşup, eşyalı olan daireleri günlük kiralamaya vermeye başladık" diyen emlakçı, sömestr nedeniyle talebin katlandığını aktardı. Emlakçı, "Daha çok öğrencilerden talep var. Trenle yolculuk yapıp burada ortalama 2-3 gün kalıyorlar. Kişi başı fiyatlar 90 liradan başlıyor. Evin konumuna göre fiyatlar 150 liraya kadar çıkıyor. Gün sayısı arttıkça fiyatta indirim yapıyoruz" diye konuştu. MERKEZDEN DAĞA TAKSİ 15 TL
Sarıkamış'tan bir emlakçı da evlerin yoğun talep nedeniyle günlük kiraya verildiğini belirterek, "Fiyatlar günlük kişi başı 150 lira. İki kişi ve üzeri 125 TL. 4 kişiye kadar burada kalabilirsiniz. 7-24 sıcak su bulunur" dedi. Sarıkamış TOKİ
'de yaşayan ve sömestr nedeniyle tatile giden ev sahiplerinin de evlerini iki haftalık kiraladığını aktaran emlakçı, "Elimizde böyle 5-6 daire var. Ancak hemen hepsi dolu" ifadelerini kullandı. Dağa çıkmak için taksi kullanılması gerektiğini aktaran emlakçı, "Taksiciler taksimetre açmıyor. Sarıkamış'tan dağa 15 lira karşılığında taşıyor" şeklinde konuştu. KAMU MİSAFİRHANELERİ % 100, OTELLER % 110 DOLU
Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, sömestrde Kars'a olan talebin daha da arttığını, turistler için kamu misafirhanelerini açtıklarını ancak bunların da dolduğunu kaydetti. Otellerin misafir taleplerini karşılayabilmek amacıyla odalara ek yatak attığını anlatan Doğanay, "İki kişilik bir boş oda var, ancak 4 arkadaş gelmişler. Oteller de odalara iki yatak atıyor. Şu an yüzde 110 dolulukla çalışıyorlar" dedi. Otel denetimlerini sıklaştırdıklarını aktaran Doğanay, yoğun talebin otel yatırımlarını da çektiğini ifade etti.