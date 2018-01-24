Benzine zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre 25.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada "25.01.2018 tarihlerinde Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.

BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzinin litre fiyatına son olarak 16 Ocak'ta 8 kuruş zam gelmişti. Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5.65 liraya yükselmişti.

Bu gece uygulanmaya başlayacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5.77 lira olacak. Ankara'da ortalama 5.70 lira olan benzin 5.82 liraya, İzmir'de 5.67 liradan 5.79 liraya çıkacak.