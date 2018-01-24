EMITT’e 108 ülkeden 4.500 katılım

Dünyanın beş büyük turizm fuar
ı arasında EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) yarın açılıyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun medya sponsorluğunda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 28 Ocak'a kadar sürecek olan EMITT, başta Hindistan, Endonezya, Filipinler, Rusya, Balkan ülkeleri, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere 108 ülkeden 4 bin 500 davetli tur operatöründen rekor sayıda başvuru aldı.
Bu yıl 22'nci kez EMITT yetkilileri tur operatörlerinden gelen bu yoğun ilgiyi büyük bir titizlikle ele alarak ülke turizmine katkı sağlayacak 650 davetli tur operatörünün başvurusunu onaylayarak fuar katılımcılarına özel olarak oluşturulan randevu sistemine dahil etti. 50 BİN KİŞİ ZİYARET EDECEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenecek EMITT'i bu sene 50 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. EMITT ilk iki gününde turizm profesyonellerine, üçüncü ve dördüncü gününde ise tatil tüketicilerine yönelik olacak.
Tüketiciler fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarını, cazip fiyatlarda erken rezervasyon kampanyaları ile ulaşma imkânına sahip olabilecek. Fuarın yarın gerçekleştirilecek açılışına yurtiçi ve yurtdışından önemli isimlerin katılması bekleniyor. DÜNYADA İLK BEŞ ARASINDAYIZ
Bu yıl rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlandıklarını belirten ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, 1999'daki ilk organizasyonlarından bu yana her yıl istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini ve EMITT'i dünyadaki 5 büyük turizm fuarından biri haline getirdiklerini söyledi. Bu yıl yurtdışından büyük bir ilgi gördüklerinin altını çizen Aydın, "Şu ana kadar turist
getirme potansiyeli yüksek olan ülkelerden gelen başvuruları büyük bir özenle değerlendirdik. Bunun neticesinde şimdiye kadar gelen binlerce talep arasından 650 tur operatörünü seçerek Türkiye'de ağırlayacağız" diye konuştu. 50 MİLYON TURİST 50 MİLYAR DOLAR GELİR
Rusya ile düzelen ilişkiler sonrası turizmde verilerin olumlu seyretmeye başladığını anlatan Hacer Aydın, "Bu yıl da turist sayısında artış sürecek ve 2015'teki turist sayısına yeniden erişebileceğimizi öngörüyoruz. 2018 sonrasındaki dönemlerde sektör eski büyüklüğüne ve 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefine ulaşacaktır. Sektördeki bu gelişme ile birlikte 22 yıldır ülke turizminin gelişiminde önemli rol oynayan EMITT'de aynı doğrultuda büyümesini, ülkemiz turizmi ve ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecektir" değerlendirmesini yaptı.