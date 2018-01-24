İzmir projesini Körfez’e tanıttı

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xpo Turkey by Qatar fuarında sektörün önde gelen şirketleri de projelerini tanıtma imkânı buldu. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, 2017'de yabancılara 20 bin civarında konut satıldığını belirterek, bunların yaklaşık yarısının Körfez ülkelerine satıldığını söyledi. Katar'ın bu ülkeler arasından ciddi pay aldığını ve Türkiye'ye önemli yatırım yaptığını dile getiren Durbakayım, bu fuara geçen yıl da katıldıklarını, talebin her geçen yıl artacağını bildirdi. 40 DÖNÜM ÜZERİNDE
Fuarda Emlak Konut
GYO tarafından açılan ihaleyi Halk GYO ile kazandıkları Alsancak Projesi'ni tanıttıklarını dile getiren Durbakayım, yaklaşık 40 dönüm üzerindeki projenin inşasına yakında başlayacaklarını ifade etti.
Durbakayım, "Projenin satışlarına 3 ay sonra başlayacağız. 140 bin metrekarelik satılabilir alanı olacak projenin içinde otel, home-ofis, rezidans, ticari ve sosyal alanlar yer alacak. Diğer 4 projemizin de tanıtımını ve satışını gerçekleştirdik" dedi.