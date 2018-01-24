‘Kanal İstanbul’ ilgi odağı oldu

Emlak Konut
GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kendilerinin de fuarda Katar ile ilişkileri farklı boyutlara taşıyacak temaslarda bulunduklarını söyledi. "Emlak Konut olarak yaklaşık 10 milyar liralık yatırım projesi ile fuara katıldık" diyen Yetim, fuarda Katarlı yatırımcıların yanı sıra bu ülkedeki Emlak Konut ölçeğindeki şirketin yetkilileri ile de görüşmeler yaptıklarını ifade etti. "Özellikle Kanal İstanbul
Projesi Katar'da büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu ilgiyi burada yakinen görme imkânımız oldu. Katar'ın Emlak Konut ölçeğindeki şirketi ile yaptığımız görüşmelerde kendilerinin projelerimizle yakından ilgili olduklarını gördük ve onları Türkiye'ye davet ettik" diyen Yetim, bir çalışma grubu oluşturduklarını söyleyen Yetim, şu bilgileri verdi: "Birlikte neler yapabileceğimize bakmak istiyoruz. Kanal İstanbul civarındaki arsalarımızla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunduk" diye konuştu. KANALA KOMŞU 4.6 MİLYON M2 ARSA
Katarlı yatırımcılarla hasılat paylaşımı modeli ile nasıl projeler gerçekleştirebileceklerini değerlendireceklerini dile getiren Yetim, Kanal İstanbul bölgesindeki portföylerinde olan arsalarla ilgili şunları söyledi: "Kanal İstanbul güzergâhı üstünde Arnavutköy-Dursunköy'de 3.6 milyon metrekare, Küçükçekmece'deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin metrekarelik bölümü, Başakşehir-Hoşdere'deki 340 bin metrekarelik alan ve son olarak Başakşehirİkitelli- Ayazma-Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsalarımız yer alıyor. Toplamda 4.6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalar üzerinde neler yapabileceğimizi Katarlı yatırımcılarla görüşeceğiz." KİMLER KATILDI?
Başta gayrimenkul olmak üzere inşaat, mobilya, makine, yapı malzemeleri, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda ve sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer aldığı fuara Emlak Konut GYO, Tekfen, Artaş İnşaat, Teknik Yapı
, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketler başta olmak üzere toplamda 112 Türk şirketi katıldı.