Yerli ve milli atılım dünyaya sergilendi

Ankara
Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan asker ve siviller için yayımladığı başsağlığı mesajında operasyonun başarıyla devam ettiğini vurguladı. "Bu millet, tüm gücüyle devletinin ve ordusunun arkasındadır" diyen Baran, Zeytin Dalı Harekâtı'nın yerli ve milli atılımın dünyaya sergilenmesi açısından tarihe geçeceğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti
'nin, Misak-ı Milli ile çizilmiş sınırlarının belli olduğunu, bu sınırların bayrağına kanının rengini vermiş bir millet tarafından mühürlendiğini belirten Baran, "Kimsenin bunu değiştirmeye gücü yetmez" dedi. Şehitlerin mekânının cennet, kanlarının Anadolu'nun tapusu olduğuna işaret eden Baran, "Türkiye Cumhuriyeti gazilerin ve şehitlerin omuzlarında kurulmuş ve onların omuzlarında yaşayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı. Baran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, harekâtı yüzde 75'i yerli ve milli silahlarla yürütmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.