2018 turizmde sıçrama yılı olabilir

Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, turizm
sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. 2017 yılında toparlanma sürecine giren turizm sektörü için 2018'in sıçrama yılı olabileceğini dile getiren Güral, "Hükümetimizce belirlenen politikaların kararlılıkla uygulanması halinde Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'un koyduğu '36 milyon turist
ve 34 milyar dolar turizm geliri' hedefi rahatlıkla gerçekleşecektir" dedi. 2018'de çift haneli büyüme hedeflediklerini anlatan Güral, "Batı Avrupalı turistlerin tekrar bizi tercih edecekleri konusunda hiç şüphemiz yok" diye konuştu. Erken rezervasyon
satışlarının tahmin ve beklentilerinin üzerinde olduğunu söyleyen Güral, tüm zamanların erken rezervasyon rekorunu kıracaklarını kaydetti. İç pazarda geçen yılın aynı dönemine göre ocak ayında erken rezervasyon satışlarının ikiye katladığını aktaran Güral, "Batı Avrupa'da yüzde 100'ün üzerinde bir artış yakaladık. Rus ve BDT pazarlarındaki ilk verilere göre de sezon sonunda rekor kıracağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Erken rezervasyonda yerli turisti uyaran Güral, otellerin bu yıl çok erken dolacağını ve şimdiden yer ayırtmaları gerektiğini kaydetti. FONLARIN İLGİSİ ARTACAK Türkiye
'ye yatırımcı ilgisinin de 2018'de artacağını aktaran Güral, şöyle devam etti: "Yurtdışından, özellikle daha önce yatırım yapmamış olan Uzak Doğu'lu fonların ilgisinin yüksek olacağı kanaatindeyim. Bu ilgide Türkiye'nin istikrarlı ekonomisi de etkili olacak."