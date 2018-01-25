ABD’deki kumpas davası Halkbank’ı etkilemedi

Türkiye'yi diz çöktürme operasyonunun bir parçası olan ABD
'deki kumpas davası, Halkbank
'ı yolundan döndüremedi. Bankacılık sektörünün yüzde 11.8 büyüdüğü 2017'nin ilk 9 ayında, aktiflerini yüzde 20.8'lik artışla 279.7 milyar liraya çıkaran ve Yapı Kredi Bankası'nı geçerek en büyük beşinci banka haline gelen Halkbank, aynı dönemde kredi ve mevduat artışında da sektöre fark attı.
Şube açıp istihdam yaratmaya devam eden bankanın Genel Müdürü Osman Arslan
, eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla
'nın ABD'de devam eden yargılanmasının kendilerini olumsuz etkilemediğini söyledi. SEKTÖRE FARK ATTI
2017 yılının Halkbank için kolay bir yıl olmadığını belirten Arslan "Ancak bankamızın temellerinin sağlam olması, ABD'deki dava süreci ve benzeri gelişmelerin faaliyetlerde kısıtlamaya neden olacağı beklentisini boşa çıkardı. 2017'de bankamız ekonomik büyümeye destek sağladı" dedi.
Mevduat büyümesinin sektör ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken Osman Arslan, 2016-2017 yılları arasında aktif kredilerin yüzde 28 büyüdüğünü, sektör ortalamasının ise yüzde 20 civarında olduğunu kaydetti. Geçen yılın dokuz aylık döneminde de sektörün mevduatı yüzde 11.9 büyürken, Halkbank'ın mevduatındaki artış yüzde 23.7'ye ulaşmıştı. KAYITLARIMIZI İNCELEMEYE AÇTIK
Arslan, bankaya doğrudan açılan bir davanın söz konusu olmadığını ifade ederek, "Ancak biz, yüzde 49'u halka açık olan bir banka olarak ABD'li hukuk firmasıyla anlaştık. Bu firma üzerinden ABD'li ilgili kuruluşlarla iletişime geçtik. Her yıl denetlensek de, bununla yetinmedik, bağımsız inceleme firmasını davet ederek inceleme süreci başlattık. Bu hukuki ve teknik bir süreçtir. Şu anda ABD'li hukuk firmamız kanalıyla ABD'li kuruluşlarla iletişimimiz devam ediyor. Bankamız İran dış ticaretiyle ilgili kayıtlarını bağımsız kuruluşlara açmış durumdadır" diye konuştu. DÜZENLEMELERİN TÜMÜNE UYDUK
Bankanın İran ile yapılan ticarette ABD'nin yasaklarına uygun hareket ettiğinin altını çizen Arslan, "1979'dan beri birçok düzenleme var. 2012-2016 arasında yaptırımların kapsamı genişletildi. Halkbank bu detayları incelemiş ve uygun olmayan işlemi yapmamıştır. Bankamız başta uluslararası dış ticaret kuralları olmak üzere bu düzenlemelere uymuştur" dedi. Arslan, Hakan Atilla'nın beraat etmesi durumunda Halkbank üzerindeki baskının azalacağını söyledi. DAVADA FETÖ'NÜN YALANLARI SERGİLENDİ
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Zarrab davasında FETÖ
'nün bütün bileşenlerinin, yalanlarının sergilendiğini ifade etti. 48'inci Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu Davos'ta konuşan Şimşek, Halkbank'ın, ABD Hazines ve Adalet Bakanlığı ile yakın bir çalışma içinde olduğuna işaret ederek, "O dönemde İran ile yapılan işlemlere ilişkin raporlama söz konusu. Eğer bu konu, teknik ve ekonomik bir çerçevede kalacaksa sorun olmaz. Yok bu daha çok siyasi mülahazalarla farklı boyutlara çekilecekse onun da cevabı farklı olur" dedi. Şimşek, Halk Bankası'nın bir yanlışının olmadığını açıkladığını hatırlattı.