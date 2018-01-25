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Başkanı Oran: Orta ölçekli firmaların kur endişesi ve stresi ortadan kalktı

İstanbul Ticaret Odası () Başkanı , 15 milyon doların altında kredisi kullanmış firmaların dövizle borçlanmasına getirilen düzenleme için, “Orta ölçekli firmaların kur endişesi ve stresi ortadan kalktı. TL'ye güvenip, TL ile borçlanacağız. Dolayısıyla korkulu rüya da görmeyeceğiz” dedi.

Giriş Tarihi: 25.1.2018 13:22 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 13:23
İTO Başkanı Oran: Orta ölçekli firmaların kur endişesi ve stresi ortadan kalktı

Oran, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu düzenleme şüphesiz bir rahatlama getirecek. Aynı zamanda herkes hesabını TL'ye göre düşünecek. Tabiri caizse 'ayağını yorganına göre uzatacak'. Orta ölçekli firmalar ' borçlandım, kur yükseldi, servetimin bir kısmını kaybettim diye düşünmeyecek" diye konuştu.

'HERKES AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZATACAK'

, şunları söyledi: "Bu düzenlemeden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımıza, Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek'e ve kabine üyelerimize teşekkür ediyorum. Çünkü yeterli döviz geliri olmayan firmaların, gelirlerinin üzerinde borçlanmaya devam etmesi sorun oluşturuyordu. Yeni düzenleme, kredi bakiyesi 15 milyon doların altında bulunan firmalara borçlanmada bazı sınırlamalar getiriyor. Buna göre kullanılmak istenen döviz kredisi tutarı ve kredi bakiyenizin toplamı son üç yılda elde ettiğiniz döviz gelirini aşamayacak."

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İTO Başkanı Oran: Orta ölçekli firmaların kur endişesi ve stresi ortadan kalktı
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