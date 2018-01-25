Sanal ilaç satışına profesyonel takip

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu (TİTCK) internette hızla yayılan yasadışı ilaç satışıyla ilgili bu kez profesyonel mücadele başlatıyor. TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz "İnternetten yasadışı ilaç satışı yapan siteleri kapattırıyoruz. Bu satışlarla daha etkin mücadele etmek için ihale yoluyla profesyonel destek hizmeti alacağız, kontrolleri artıracağız" dedi. YÜZDE 50'Sİ SAHTE
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, internetten satılan ilaçların yüzde 50'sinin sahte olduğunu ve bu yüzden dünyada her yıl 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Bali ise zayıflama ilaçlarından sonra kanser hastalığıyla mücadele eden kişilerin Türkiye'de bulunamayan ilaçları internet üzerinden aldığını, 29 liralık ilacın kutusunun 400 liraya satıldığını söyledi. TİCK verilerine göre 2017'de çeşitli site, kişi ve firmaya toplam 1 milyon 220 bin TL idari para cezası uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları'na ise toplam 98 suç duyurusunda bulunuldu. İnternetten satış yaptığı tespit edilen bin 494 siteye erişim engellendi.