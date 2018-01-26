Airbus’tan 5 milyarlık imza

AIrbus, Türkiye'deki endüstriyel işbirliğini daha da genişletmek amacı ile Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ile Mutabakat Zaptı imzaladı. Anlaşma, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ile Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril tarafından imzalandı. İki taraf da Türkiye'deki endüstriyel ortaklığı genişletmek ve işbirliğini artırmak üzere anlaştı. Anlaşma uyarınca Airbus, Türkiye'den alımını geliştirmeye devam edecek ve 2020'ye kadar 2 milyar dolarlık, 2020 ile 2030 yılları arasında ise Türk tedarikçilerden 5 milyar dolarlık alım yapacak. Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, "Kendimize 5 milyar dolarlık hedef koyduk. Bu çok zor ulaşılacak bir hedef. Ama eminim ki zamanı geldiğinde bu 5 milyar dolar bile aşılacak" dedi.