ATO Başkanı Baran: Cumhurbaşkanımızın mesajını aldık, ön safta mücadele edeceğiz

ATO Yönetimi, "Çözümün parçası ol, harekete geç" sloganıyla meslek komitesi üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun yetkilisi kurum ve kuruluşlarla paylaşma çalışmalarını Oda Meclis toplantısına taşıdı. ATO'nun Ocak ayı olağan meclis toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu misafir oldu. Toplantının açılışında gündem konularını değerlendiren ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür de Zeytin Dalı Harekâtı'nın Türkiye'nin bekası için zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin kaderinin belirleneceği tarihi bir kavşak noktasında bulunuyoruz. Bütün toplumun kenetlenmesi, bir ve beraber olması gerekiyor" dedi.

ATO MECLİSİ AFRİN HASSASİYETİNE OYBİRLİĞİYLE KARŞILIK VERDİ

Gürgür'ün Afrin Şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetini slaytla ekrana yansıtarak yaptığı konuşmanın ardından meclise hitap eden ATO Başkanı Gürsel Baran, "Şehidimizin vasiyetindeki Telafer hassasiyetine biz de sahip çıkıyoruz. Okulu devletimiz yapacak. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak Telafer'den gelen ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmaya hazırız. Bu konudaki irademizi bir meclis kararı olarak ortaya koymamızın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Meclis Başkanı Gürgür, Ankara'da zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren Telaferli sığınmacılara yardım yapılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini oylamaya sundu. Telaferli sığınmacılara yardım yapılmasına oy birliğiyle karar veren ATO Meclisi, şehitlerin ruhuna Fatiha okudu.

"DEVLETİN ARKASINDA EKONOMİK CEPHEDE TEYAKKUZDAYIZ"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nı çok önemsediklerini belirterek, "Bu konuda üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Devletimizin her türlü ihtiyacı karşılayacak güçte olduğunu biliyoruz ama bilinmesini isteriz ki Ankara Ticaret Odası tüm varlığıyla devletinin ve ordusunun arkasındadır, ekonomik cephede teyakkuzdadır" dedi.

Hükümetin sağladığı desteklerin özel sektörün gayretiyle birleştiğini ve ortaya rekor bir büyüme rakamı çıktığını vurgulayan Baran, "Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüyerek rekor kırdık. 9 aylık ortalama büyüme rakamımız yüzde 7,4 oldu. İhracatta 158 milyar doları aştık. İnşallah bu verileri daha ileri seviyelere devlet-millet el ele ulaştıracağız. Devletimizin özel sektörümüze yönelik destek ve güvenini görüyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MESAJINI ALDIK, ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKACAK, ÖN SAFTA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Sanayi Odası'nın ödül töreninde yaptığı konuşmada iki kat istihdam çağrısı yaparak "Milletler ihtiyaçları olduğu dönemde kendileri için fedakarlık yapanları, en ön safta mücadele edenleri asla unutmaz" dediğini hatırlatan Baran, "Ben de buradan şunu söylemek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanım, mesajı aldık. Bu ülke bizim, ülkemize her alanda sahip çıkacak, bunun için ön safta mücadele edeceğiz" diye konuştu.

ATO'nun istihdam seferberliği konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren Baran, "İş dünyası olarak verdiğimiz sözü tuttuk. Ülke genelinde artı 1,5 milyon istihdam sağladık. Ankara olarak da İstanbul ve Antalya'nın ardından üçüncü olarak en fazla ilave istihdam sağlayan il olduk. Ocak-Eylül 2017 döneminde Ankara'daki ilave istihdam artışı 84 bin oldu" dedi.