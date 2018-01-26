Ertem: Kamu bankalarının faizleri düşürücü öncü rol üstlenmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber'in canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

*TCMB'nin Davos'ta verdiği enflasyonla mücadeleye bütüncül yaklaşım mesajları enflasyona yeni bir bakış açısını yansıtıyor; bu anlamdaki bakışı destekliyoruz

*Önümüzdeki dönemde enflasyonda temel yapısal sorunlara dönük reformların gündeme geleceğini söyleyebilirim

*Çetinkaya dış ticaret açığı enflasyon arasındaki bağa vurgu yapıyor; bunu gidermek doğrultusunda önümüzdeki günlerde üretim tarafında reformların yapılacağını düşünüyorum

*Kredi büyümesinin (bu yıl) yüzde 17-18'de tutulması gerekiyor; kamu bankaları yüksek karlı gidiyorlar, yüksek karşılıklar ayırıyorlar; kamu bankaların faizleri düşürücü öncü rol üstlenmesi gerekiyor

*Herkesin ev sahibi olacağı konut tasarruf sistemi geliyor, bu banka sisteminin buraya doğru ilgisini de artıracaktır