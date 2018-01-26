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Ertem: Kamu bankalarının faizleri düşürücü öncü rol üstlenmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı önemli açıklamalarda bulundu. Ertem "Kamu bankaları yüksek karlı gidiyorlar, yüksek karşılıklar ayırıyorlar; kamu bankaların faizleri düşürücü öncü rol üstlenmesi gerekiyor" dedi

Giriş Tarihi: 26.1.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 10:58
Ertem: Kamu bankalarının faizleri düşürücü öncü rol üstlenmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı , TRT Haber'in canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

*'nin 'ta verdiği enflasyonla mücadeleye bütüncül yaklaşım mesajları enflasyona yeni bir bakış açısını yansıtıyor; bu anlamdaki bakışı destekliyoruz

*Önümüzdeki dönemde enflasyonda temel yapısal sorunlara dönük reformların gündeme geleceğini söyleyebilirim

*Çetinkaya dış ticaret açığı enflasyon arasındaki bağa vurgu yapıyor; bunu gidermek doğrultusunda önümüzdeki günlerde üretim tarafında reformların yapılacağını düşünüyorum

*Kredi büyümesinin (bu yıl) yüzde 17-18'de tutulması gerekiyor; kamu bankaları yüksek karlı gidiyorlar, yüksek karşılıklar ayırıyorlar; kamu bankaların faizleri düşürücü öncü rol üstlenmesi gerekiyor

*Herkesin ev sahibi olacağı konut tasarruf sistemi geliyor, bu banka sisteminin buraya doğru ilgisini de artıracaktır

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Ertem: Kamu bankalarının faizleri düşürücü öncü rol üstlenmesi gerekiyor
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