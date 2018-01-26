Keskinoğlu 1.5 milyar TL’lik ciro hedefliyor

Bu yıl 55'inci yılına giren Keskinoğlu, 2018'de 1.5 milyar liralık ciro hedefledi. 2017'de 54.2 milyown dolarlık yumurta ve piliç eti ihracatı gerçekleştiren Keskinoğlu, 2017'de Türkiye'den yapılan toplam 537.5 milyon dolarlık piliç eti ihracatının yüzde 8'ini tek başına yaptı. 2017 yılının son çeyreğinde Yunanistan'a 3 milyon dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştiren Keskinoğlu, İtalya ve İspanya'ya da yumurta ihracatına başladı. Keskinoğlu, 2017'de Avrupa'ya yaklaşık 4 milyon dolarlık yumurta ihraç etti.

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