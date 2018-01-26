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1.5 milyar TL’lik ciro hedefliyor

Giriş Tarihi: 26.1.2018
Keskinoğlu 1.5 milyar TL’lik ciro hedefliyor

Bu yıl 55'inci yılına giren , 2018'de 1.5 milyar liralık ciro hedefledi. 2017'de 54.2 milyown dolarlık yumurta ve piliç eti ihracatı gerçekleştiren Keskinoğlu, 2017'de 'den yapılan toplam 537.5 milyon dolarlık piliç eti ihracatının yüzde 8'ini tek başına yaptı. 2017 yılının son çeyreğinde 'a 3 milyon dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştiren Keskinoğlu, ve 'ya da yumurta ihracatına başladı. Keskinoğlu, 2017'de Avrupa'ya yaklaşık 4 milyon dolarlık yumurta ihraç etti.

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Keskinoğlu 1.5 milyar TL’lik ciro hedefliyor
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