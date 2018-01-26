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'den ithalatını arttırabilir

’nın 'den beş şirkete daha yetkisi verebileceği bildirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 09:58
Rusya Türkiye'den domates ithalatını arttırabilir

Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus pazarına etmek isteyen bazı Türk şirketlerinin ürünlerinin incelemelerinin tamamlandığını belirtti.

"BEŞ ŞİRKETE DAHA..."

Gelecek hafta konuya ilişkin kararlarını açıklayacaklarını ifade eden Melano, "'den beş şirkete daha domates ihracat yetkisi vermeyi değerlendiriyoruz." dedi.

50 BİN TON İLE BAŞLAMIŞTI

, geçen yıl kasım ayında dört Türk firmasından toplam 50 bin ton domates ithalatına başlamıştı.

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Rusya Türkiye'den domates ithalatını arttırabilir
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