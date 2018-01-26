Sapro, plastik maddelerin denize karışmasını önledi ve çevre ödülü aldı

Sapro, dünya üzerinde Plastik Sanayi Birliği (SPI) ve Amerika Kimya Konseyi (ACC) ortaklığı ile uygulanan Operational Clean Sweep (OCS) yani İyi Süpürme Operasyonu sertifikası ile ödüllendirildi. Sertifikayı, OCS'nin Türkiye'deki temsilcisi olan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) takdim etti. Sapro, Türkiye'de bu sertifikaya sahip ilk ve tek firma oldu.

Plastik malzeme kullanan tesisler için gönüllülük esasına dayalı bir yönetim programı olan İyi Süpürme Operasyonu (OCS), üretim ya da nakliye sırasında yere dökülen plastik maddelerin denize karışmasını önlemeyi hedefliyor.

Bu programın ortaya çıkmasındaki ana etken, balık ve kuş gibi canlıların otopsilerinde, ölüm nedeni olarak kursaklarında ve nefes borularında tıkanıklığa sebep olan küçük plastik parçalarının bulunması. OCS, işte bu plastik parçalarının kontrolsüz bir şekilde etrafa saçılmasını engellemek için uygulanıyor.

PAGEV'DEN "ÇEVRE ÖDÜLÜ"

Türkiye'de ilk kez Sapro'nun aldığı OCS sertifikası, PAGEV'in düzenlediği gecede takdim edildi. Aynı gecede PAGEV, çevreye yaptığı katkılar ve duyarlılığı nedeniyle Sapro'yu "Çevre Ödülü" ile ödüllendirdi. Sapro adına ödülü alan Kalite Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Barbaros Sert, "Sapro olarak, çevremize ve diğer yaşamlara karşı olan sorumluluğumuzun bilincinde olup, çevremizi ve doğal yaşamı; faaliyet ürün ve hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden korumayı, çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi ilke edinmiş bir organizasyonuz" dedi.

'KENDİMİZİ SÜREKLİ YENİLİYORUZ'

Altı kıtada ve Türkiye dahil 63 ülkede müşterileri ve tedarikçileri olduğunu belirten Sert, "Bu firmalar bulundukları ülkelerin pazar liderleri ve çevre alanında her birinin ayrı ayrı özel faaliyetleri, programları, buna dayalı oluşturdukları sistemleri var. Bu, Sapro için muhteşem bir zenginliktir.

Bu durumun bize olan en büyük katkılarından birisi, birbirimizin çevre bilinci doğrultusunda kurulu sistemlerinden bilgisel olarak faydalanmamız, sürekli yeni metotlar öğrenmemiz ve kendi sistemlerimizle bunları harmanlayarak kendimizi sürekli iyileştirmemiz, yenilememizdir. Bu yönde birçok sertifikasyon standartlarına dayalı sistemleri uygulamaktayız ve sürekli yeni sertifikalar edinmekteyiz" dedi.

2016 rakamlarına göre Türkiye'nin en büyük 496'ncı sanayi kuruluşu olan Sapro, ıslak mendil sektöründe BRC ve IFS belgelerine sahip Türkiye'de ilk firma. Sapro, aynı zamanda FSC, PEFC ve AISE kalite sertifikaları ile hem çevreye duyarlılık hem de sürdürebilirlik açısından özel bir konumda bulunuyor.