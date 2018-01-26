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'dan lar için yeni tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu, ilk kez edilecek şirketler için aktif toplamı ve net satış hasılatı koşulu getirdi.

Giriş Tarihi: 26.1.2018 09:36
SPK'dan halka arzlar için yeni tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu (), pay tebliğinde değişikliğe gitti; olacak şirketlerin aktif toplam ve net satış hasılatı koşullarını karşılaması gerekecek.

Buna göre, halka arz olacak bir şirketin aktif toplamının 10 milyon Türk Lirasından, net satış hasılatının da 5 milyon Türk Lirasından az olmaması şartı aranacak.

Yatırım ortaklıkları bu koşulun dışında bırakıldı. Söz konusu şartlar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, özelleştirme kapsamındaki ortaklıklar ve kamunun ortaklığının bulunduğu ortaklıklar için de uygulanmayacak.

Tebliğ, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

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SPK'dan halka arzlar için yeni tebliğ
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