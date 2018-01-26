Ünlü modacı Çağlayan Centricus’tan fon aldı

Uluslararası modacı Hüseyin Çağlayan'ın markası Chalayan, fon yöneticisi Dalınç Arıburnu'nun kurucu ortağı olduğu İngiltere merkezli alternatif yatırım platformu Centricus'tan yatırım aldı. Yatırım anlaşması uyarınca Centricus, Chalayan'ın yüzde 20 hissesini devraldı. Chalayan, yatırım ile yeni teknolojileri kullanarak satışlarının artmasına odaklanacak. Chalayan'ın kurucusu modacı Hüseyin Çağlayan, "Yönetim sorumluluğunu paylaşmak beni daha iyi bir tasarımcı yapacak. Stüdyoda daha fazla vakit geçirebileceğim. İnovatif yollarla dünya genelinde büyüyeceğiz" şeklinde konuştu.

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