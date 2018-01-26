Ve endeks 120 bini geçti

Zeytin Dalı Operasyonu üzerinden kriz algısı yaratma çabalarına prim tanımayan piyasalar rekor üstüne rekor kırarken, tüketicinin ardından reel sektörün güveninde de hızlı artış devam ediyor. Afrin operasyonunun başladığı günden bu yana soluksuz yükselişini sürdüren Borsa İstanbul dün tarihi rekorlara imza attı. Endeks dün de çıkışını sürdürerek 120 bin 320 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Endeks günü ikinci seahsta gelen satışlarla 118 bin 604 puandan tamamladı.

YENİ HEDEF 124 BİN

Doların küresel piyasalardaki zayıflığının getirdiği yüksek risk iştahı ile beraber Türk varlıklarının da değerlenmeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "120 bin seviyesinin geçilmesi ile beraber bu noktadan sonra 124 binin üstünü hedef olarak görüyoruz. Piyasalara ilişkin iyimserliğimizi koruyoruz" dedi.

DOLAR ÇAKILDI

?Pazartesi gününün ilk saatlerinde 3.85 TL'yi gördükten sonra düşüşe geçen dolar, dün 3.72 TL'ye kadar geriledi. Dolar, küresel çapta düşüşünü sürdürürken, dolar endeksi 89.06 ile Aralık 2014'ten bu yanaki en düşük seviyeyi gördü. Euro da dolar karşısında 1.25'i geçerekek 37 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı bin 366 doları geçerek 17 ayın zirvesini gördü.

GÜVEN ENDEKSLERİ YÜKSELİYOR

Hafta başında açıklanan ve 8 ayın en yüksek seviyesine yükselen tüketici güveninin ardından, reel sektöre ilişkin endeksler de yönünü yukarı çevirdi. Reel kesim güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 5 puan artarak 108.3 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi ocak ayında yüzde 6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5.6 ve inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 6.7 arttı.