13 sendikacı FETÖ’den tutuklandı

Kanun
Hükmünde Kararname (KHK
) ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 6 sendikada yöneticilik yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ
) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle 6 sendikada yöneticilik yapan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara
Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren şüphelilerden 23'ü tutuklanmaları, 28'i de adli kontrol
şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 13'ü Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla
Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Ocak'ta 11 ilde düzenledikleri operasyonda zanlılardan 51'ini gözaltına almıştı.