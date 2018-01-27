Borsada rekor ‘Garanti’

Geçen yıl 28 Kasım'da başlayan ABD'deki kumpas davası ve Afrin operasyonu üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısı ile Türkiye
'ye diz çöktürme hayali kuranların hayal kırıklığı her geçen gün artıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeleri de arkasına alan Borsa İstanbul
tarihi rekorlarını yenilemeyi sürdürürken, haftanın son işlem gününde özellikle Garanti Bankası
'na gelen alımlar işlemlere damgasını vurdu. Başta Garanti Bankası olmak üzere, banka hisselerine gelen yoğun alımların etkisiyle endeks günü yüzde 1.77'lik yükselişle 120 bin 701 puandan tamamlayarak tarihi rekor kırdı. Küresel çapta değer kaybeden dolar iç piyasada da 3.73 TL
'nin altına gerildi. Dolar 28 Kasım'dan bu yana yüzde 6 değer kaybetti. Tahvil-bono piyasasında da 10 yıllık kağıdın faizi yüzde 11.86'ya, 2 yıllığınki ise yüzde 13.31'e düştü. BİR HAFTADA % 4.8'LİK YÜKSELİŞ
Haftaya 115 bin 147 puandan başlayan endeksin, Afrin Operasyonu'nun yapıldığı bu haftadaki yükselişi yüzde 4.8'e ulaştı. Borsa İstanbul haftalık bazda dünyanın en fazla yükselen üç piyasasından biri oldu. İşlem gören şirketlerin piyasa değeri de bir haftada 40 milyar TL artarak 906 milyara ulaştı. Borsa İstanbul 28 Kasım 2017'den bu yana yüzde 18.2 pirim yaparken, aynı dönemde şirketlerin değerindeki artış ise 155 milyar TL oldu. GARANTİ BANKASI 50 MİLYARI GEÇTİ
Borsada dünkü yükselişin lokomotifliğini Garanti Bankası üstlendi. Hisse senetleri yüzde 5.7 değer kazanan Garanti Bankası, Türkiye'de piyasa değeri 50 milyar lirayı geçen ilk şirket oldu. Bankanın değeri 51.9 milyar TL oldu. Garanti'deki yüzde 5.7'lik artışın endekse etkisi yüzde 10 olurken, puan bazındaki yükselişin de yaklaşık 550'si Garanti'den geldi. Garanti Bankası'nın hisseleri son iki haftada yüzde 16 prim yaptı. Analistler, Garanti hisselerinde en son 2013'te bu tarz bir çıkış yaşandığını ve bunun arkasından Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi haberlerinin geldiğine dikkat çekiyor. RİSK İŞTAHI ARTIYOR
Doların
değer kaybetmesinin global piyasalarda risk iştahını artırdığına dikkat çeken İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, bu gelişmenin yurtiçin
e olumlu yansıdığını söyledi. Turşucu, "Rüzgâr devam ettiği sürece borsada yükseliş devam edecek. Dolar kurunun ise 3.73 desteğinin altına gerilemesi beklenebilir. Bu durumda 3.67 seviyeleri muhtemel" dedi. Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı ise küresel büyüme trendinin hisse senedi piyasaları için pozitif görüntüyü güçlendirdiğini söyledi. BORSADA REKORUN NEDENLERİ
Türkiye'nin güçlü büyüme trendini koruması
Mali disiplinin sürdürülmesi
Dünya ekonomisine ilişkin olumlu beklentiler
Çin ekonomisinde yavaşlamanın teyit edilmemesi
Doların küresel çaptaki düşüşü 3.1 MİLYARLIK İKİ HALKA ARZA ONAY
Halka
arzlarda bu yıl 3.5 milyar dolarla rekor kırılması beklenirken, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) Medical Park ve Enerjisa Enerji'nin halka arz
ına onay çıktı. Öte yandan SPK dün yayımladığı tebliğe göre halka arz olacak şirketlerin, aktif toplamı ve net satış hasılatı koşullarını sağlaması gerekecek. Buna göre halka arz olacak bir şirketin aktif toplamının 10 milyon Türk Lirası'ndan az olmaması gerekecek. Bunun yanı sıra net satış hasılatının da 5 milyon liradan az olmaması şartı aranacak.