Çeyrek altın bugün ne kadar? 27 Ocak altın fiyatları ne kadar? GÜNCEL

27 Ocak 2018 çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların da haftanın başından itibaren giderek bu konuda merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar bireyler 27 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 27 Ocak Cumartesi günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Hazine Bakanı ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ile doların diğer para birimleri ve emtialara karşı değer kaybettiğini belirterek, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıplarının özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarını olumlu etkilediğini kaydetti.

27 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 162,79

Satış: 162,84

Çeyrek Altın

Alış: 260,61

Satış: 266,51

Yarım Altın

Alış: 519,60

Satış: 533,02

Tam Altın

Alış: 1.045,71

Satış: 1.071,74

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.077,00

Satış: 1.090,00

Ata Altın

Alış: 1.075,03

Satış: 1.101,90

14 Ayar Altın

Alış: 92,84

Satış: 92,91

18 Ayar Altın

Alış: 118,91

Satış: 118,99

22 Ayar Bilezik

Alış: 148,55

Satış: 148,66