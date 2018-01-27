EMITT turizmciyi cesaretlendirdi

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olarak gösterilen EMITT, profesyonel katılımcıların hücumuna uğradı. Turkuvaz Grubu'nun medya sponsorluğuğunda TÜYAP fuar merkezinde yapılan fuara, Anadolu'nun dört bir tarafından belerdiyeler yoğun ilgi gösterirken, uluslararası pazarlardan da önemli oranda katılım oldu. Toplam 106 ülkeden 600 tur operatörü, bu yılın rezervasyonlarını yapmak için 7 binden fazla toplantı talep etti. Elde edilen randevu sayısı ise rekor olarak nitelendiriliyor. Fuara katılım ve ilginin çok yoğun olduğunu belirten sektör oyuncuları, "Fuar, bu yılın turist açısından dolu geçeceğinin ilk sinyalini verdi. Gerek yerli, gerekse yabancı acentelerin katılımı oldukça yüksek olan bu fuarda görüşmelerde çok pozitif geçiyor. 2018 turizm yılı olacak" dedi. Fuara yoğun ilgi gösteren vatandaşların yanı sıra yabancılar da stantları tek tek gezerek bilgi aldı.

AB'DEN YOĞUN TALEP

2017'de özellikle ilk 6 ayın çok durgun geçtiğini söyleyen Elite World Satış ve Pazarlama Direktörü Emel Elik Bezaroğlu, "Geçen senenin ikinci yarısından itibaren doluluk başladı. 2018'in geçen yıla göre daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Bu sene Avrupa'dan da yoğun talep almaya başladık" dedi.

CANLILIK SEKTÖRE İYİ GELECEK

Odamax.com ETS Online Otel İş Geliştirme Yönetmeni Erhan Atam, yaptığı açıklamada 2017'nin iç pazardaki belirsizlikler ve dış pazarda yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı durgun geçtiğini belirtti. Atam, "2018'e gayet iyi başladık. Fuardaki canlılık sektöre iyi gelecek. Geçen yıla göre erken rezervasyonlarda yüzde 15 artış var. Avrupa pazarından da talepler gelmeye devam ediyor" diye konuştu.

EGE VE AKDENİZ DOLACAK

2017'de yüzde 23 büyüdüklerini dile getiren Anı Tur Kontrat Müdürü Volkan Yılmaz, "2017 turizm adına verimli bir yıl oldu. 2018'de de hedeflediğimiz ciroyu yakalayacağız" ifadelerini kullandı. Bu yıl Rus ve Alman pazarından da yoğun talep aldıklarını söyleyen Yılmaz, "Erken rezervasyon yüzde 35 arttı. 20 Mayıs'a kadar Ege ve Akdeniz tam kapasite dolar" diye konuştu.

ERKEN REZERVASYONLAR 2 KAT ARTTI

Bu yıl yüzde 60 büyüdüklerini söyleyen Tatilbudur. com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yekta Yenilmez, "2017'de sektör yüzde 25 büyüdü. 2018'de de aynı trendi devam ettirmek istiyoruz" dedi. Yenilmez, "Geçen senenin bu dönemine göre erken rezervasyonlar 2 kat arttı. 2018'de sektör hareketli olacak" dedi. AB pazarının turizm için Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Yenilmez, İngiliz, Almanya ve Rusya'dan talep almaya başladıklarını kaydetti.

YEŞİM OKSAY / ATİLLA SERDAR HAMZAOĞLU