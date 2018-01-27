Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Milli silahlarla teröristlere göz açtırılmıyor

Milli silahlarla teröristlere göz açtırılmıyor

Giriş Tarihi: 27.1.2018
Milli silahlarla teröristlere göz açtırılmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığı yerli yapım radar karıştırıcı, , kirpi, çok namlulu roketatar, ATAK helikopter ve hassas güdümlü kitler gibi araç, silah ve mühimmatla terör örgütleri mensuplarına 'i dar ediyor. Tamamı yerli üretim kundağı motorlu topçu silah sistemi olan Fırtına Obüsü (T-155), 40 kilometre menziliyle belirlenen hedeflere atış yapabiliyor. Yine sınır hattına yerleştirilen milli silah çok namlulu roketatar silah sistemi (T-122 ), gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılıyor. En modern sisteme sahip olan T-122 ÇNRA, Afrin kırsalında ilerleyen birliklere etkin ateş desteği sağlıyor. Yerli üretim T-129 ATAK helikopteri, hedefleri milli "Cirit" füzeleriyle vuruyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli silahlarla teröristlere göz açtırılmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN