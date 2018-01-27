Milli silahlarla teröristlere göz açtırılmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığı yerli yapım radar karıştırıcı, Fırtına Obüsü, kirpi, çok namlulu roketatar, ATAK helikopter ve hassas güdümlü kitler gibi araç, silah ve mühimmatla terör örgütleri mensuplarına Afrin'i dar ediyor. Tamamı yerli üretim kundağı motorlu topçu silah sistemi olan Fırtına Obüsü (T-155), 40 kilometre menziliyle belirlenen hedeflere atış yapabiliyor. Yine sınır hattına yerleştirilen milli silah çok namlulu roketatar silah sistemi (T-122 ÇNRA), gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılıyor. En modern sisteme sahip olan T-122 ÇNRA, Afrin kırsalında ilerleyen birliklere etkin ateş desteği sağlıyor. Yerli üretim T-129 ATAK helikopteri, hedefleri milli "Cirit" füzeleriyle vuruyor.

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