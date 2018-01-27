Üye olana yeni model televizyon

Vestel
, yeni hayata geçirdiği V Hepyeni uygulamasıyla, müşterilerinin televizyonlarını iki yıl sonra yeni çıkan model ile değiştirmelerine olanak sağlayacak. Mağazaları da ödeme noktası haline getirdiklerini dile getiren Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, "Müşteri tıpkı su, elektrik faturası öder gibi isterse havale ile ödeme yapabilecek. Aynı zamanda üyemiz olanlara 1 yıllık Dijitürk paketi ve çanak anten de hediye ediyoruz" dedi. Güler, "Üyelik avantajıyla müşterilerimizin 24 ve 36 ay arasında televizyonlarını değiştirmesini bekliyoruz. TV'de başlayan uygulamaya, cep telefonu, beyaz eşya ürün gruplarını da ekleyeceğiz" diye konuştu.