Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Üye olana yeni model televizyon

Üye olana yeni model televizyon

Giriş Tarihi: 27.1.2018
Üye olana yeni model televizyon
, yeni hayata geçirdiği V Hepyeni uygulamasıyla, müşterilerinin televizyonlarını iki yıl sonra yeni çıkan model ile değiştirmelerine olanak sağlayacak. Mağazaları da ödeme noktası haline getirdiklerini dile getiren Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, "Müşteri tıpkı su, elektrik faturası öder gibi isterse havale ile ödeme yapabilecek. Aynı zamanda üyemiz olanlara 1 yıllık Dijitürk paketi ve çanak anten de hediye ediyoruz" dedi. Güler, "Üyelik avantajıyla müşterilerimizin 24 ve 36 ay arasında televizyonlarını değiştirmesini bekliyoruz. TV'de başlayan uygulamaya, cep telefonu, beyaz eşya ürün gruplarını da ekleyeceğiz" diye konuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üye olana yeni model televizyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN