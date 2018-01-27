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Vatandaşın trafiği yurtdışına çıkarılmayacak

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018
Vatandaşın internet trafiği yurtdışına çıkarılmayacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (), ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek risklere karşı önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Hazırlanan taslağa göre, te siber güvenliği sağlamak için " (İDN)" hayata geçirilecek. Abone sayısı bakımından pazar payları en yüksek iki internet servis sağlayıcı olan TTNet ve Superonline tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere İDN teknik altyapısını kurmakla yükümlü olacak. İnternet Değişim Noktası kurulmasını öngören taslakla ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek risklere karşı önlem amaçlanıyor.
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Vatandaşın internet trafiği yurtdışına çıkarılmayacak
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