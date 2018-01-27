Vatandaşın internet trafiği yurtdışına çıkarılmayacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK
), ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek risklere karşı önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Hazırlanan taslağa göre, internet
te siber güvenliği sağlamak için "İnternet Değişim Noktası
(İDN)" hayata geçirilecek. Abone sayısı bakımından pazar payları en yüksek iki internet servis sağlayıcı olan TTNet ve Superonline tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere İDN teknik altyapısını kurmakla yükümlü olacak. İnternet Değişim Noktası kurulmasını öngören taslakla ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek risklere karşı önlem amaçlanıyor.