ABD sosyal medyadan içerikleri silmiyor

Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra özellikle sosyal medya üzerinden dezenformasyon ve provokasyon çalışmalarına başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen harekata gölge düşürmeyi amaçlayan bu paylaşımlarla ilgili harekete geçildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) anlık takibe başladı. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı günden bu yana sosyal mecra yetkilileriyle temas kurularak yasa dışı içeriklerin anlık olarak iletildiğini, uyar-kaldır yöntemi uygulanarak gerekli aksiyonların alınmasının sağlandığını belirtti.

UYARMAMIZA RAĞMEN...

Sayan, "Ancak ABD menşeli bir kısım sosyal medya şirketlerinin yapılan bildirimlere rağmen yasa dışı içerikleri çıkarma konusunda çekimser kaldıkları, hatta tüm uyarılara rağmen ısrarla bu tür içeriklerin yayımlanmasına izin verdikleri görülmektedir. Yasa dışı ve manipülatif içerikler yoluyla algı operasyonu yapmayı hedefleyen sosyal medya hesapları ve diğer internet yayımlarına yönelik olarak kurumumuzca ivedilikle işlem tesis edilmektedir" dedi.