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Güral Ar-Ge’yle ’e girmeyi başardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kütahya’da açtığı Şehitler Fabrikası ilk ihracatını ’e yaptı

İBRAHİM ACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018
Güral Ar-Ge’yle Çin’e girmeyi başardı
Cumhurbaşkanı 'ın açılışını yaptığı Kütahya Şehitler Seramik Fabrikası, ilk ihracatını seramiğin merkezi 'e gerçekleştirdi. Fabrika, Çin'in üretemediği büyük boyutlu seramik yer karoları ihraç etmeye başladı. NG 'in, geçen yıl 250 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği tesis, teknoloji yatırımıyla 120'ye 240 santim boyutlu yer ve duvar seramikleri üretiyor. 100 mağazalık bir zincire sahip olan Çinli bir şirketle ortaklık kuran NG Kütahya Seramik, ilk parti ürünü de gönderdi. Bu satışlarla en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı , "En büyük hayalim yurtdışında Türk markasını göstermek. Çin'de ve İspanya'da bu yönde yatırımlarımız oluyor. Türkiye'den Çin'e seramik ihracatı gerçekleştiren tek Türk firmasıyız" diye konuştu.

Kütahya Seramik, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün sonra, hain darbeye tepki olarak söz konusu fabrikanın temelini atacağını açıklamıştı. Erkan Güral, açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fabrikanın hemen yanındaki araziye yeni bir tesis daha yapacaklarının sözünü verdi.
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Güral Ar-Ge’yle Çin’e girmeyi başardı
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