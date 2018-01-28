Güral Ar-Ge’yle Çin’e girmeyi başardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın
açılışını yaptığı Kütahya 15 Temmuz
Şehitler
Seramik Fabrikası, ilk ihracatını
seramiğin merkezi Çin
'e gerçekleştirdi.
Fabrika, Çin'in üretemediği
büyük boyutlu seramik
yer karoları ihraç etmeye
başladı. NG Kütahya Seramik
'in,
geçen yıl 250 milyon liralık yatırımla
hayata geçirdiği tesis, teknoloji
yatırımıyla 120'ye 240
santim boyutlu yer ve duvar seramikleri
üretiyor. 100 mağazalık
bir zincire sahip olan
Çinli bir şirketle ortaklık
kuran NG Kütahya
Seramik, ilk parti ürünü
de gönderdi. Bu satışlarla
en büyük hayalini gerçekleştirdiğini
söyleyen
NG Kütahya Seramik
Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral
, "En büyük hayalim
yurtdışında Türk markasını
göstermek. Çin'de ve İspanya'da
bu yönde yatırımlarımız oluyor.
Türkiye'den Çin'e seramik ihracatı
gerçekleştiren tek Türk firmasıyız"
diye konuştu.
Kütahya Seramik, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün sonra, hain darbeye tepki olarak söz konusu fabrikanın temelini atacağını açıklamıştı. Erkan Güral, açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fabrikanın hemen yanındaki araziye yeni bir tesis daha yapacaklarının sözünü verdi.