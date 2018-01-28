Yerli otoya sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin otomobili projesini gerçekleştirecek babayiğitleri açıkladığı törende yerli otomobilin ilk siparişi kendisi için verdi. Aradan geçen 3 aylık süre zarfında milletvekilinden bakana, patrondan çalışana kadar binlerce vatandaş Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı arayarak üretilecek otomobile talip olduklarını dile getirdi. Gelen yoğun ilgi üzerine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün talimatıyla bir çalışma başlatan bakanlık, başvuru sırasına göre bir teslimat listesi oluşturdu.

TELEFON SUSMUYOR

Türkiye'nin heyecanla beklediği, 2021 yılında yollarda olması planlanan "Türkiye'nin Otomobili" için çalışmalar son hızla devam ederken vatandaştan ve kurumlardan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sipariş yağdı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre vatandaşlar yerli otomobil için bakanlığı telefon, mail ve faks yağmuruna tutuyor. Gelen yoğun siparişler üzerine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da harekete geçti. Buna göre gelen siparişler başvuru sırasına göre listelenecek. Yerli otomobil seri üretime geçtiğinde önce başvuru yapan vatandaşlar otomobillerine kavuşacak.

3 GÜNDE 10 BİN SİPARİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Kasım 2017'de Külliye'de babayiğitleri açıklayıp ilk üretilecek otomobile de talip olmuştu. Cumhurbaşkanı'nın siparişinin ardından ise yerli otomobile 3 gün içerisinde çeşitli kişi ve kurumlardan 10 binin üzerinde sipariş gelmişti.