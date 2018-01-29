5 marka Cenevre’de yok

Bu
yıl 88'incisi düzenlenen Cenevre
Otomobil Fuarı
, 8-18 Mart arasında gerçekleşecek. 6-7 Mart'ta önce sayıları 10 bini bulan basın mensupları için kapılarını açacak fuarda, 180 firma yeniliklerini sergileyecek. Ancak, bu yıl Opel, Infiniti, DS, Chevrolet ve Cadillac fuara katılmıyor. Opel'in Palexpo Fuar Merkezi'nin ikinci katında bulunan standını ise Aston Martin
devralacak. Fuardaki bir başka değişiklik ise Citroen'in standını koridorun diğer tarafındaki Peugeot standına taşıması. Böylece PSA Grubu markaları bir araya gelerek, modellerini sergileyecek. Jaguar ve Land Rover
ise Citroen'in boşalttığı alanı alarak, standını genişletecek. Katılmayan markalar nedeniyle fuar alanının planının değiştiğini söyleyen Cenevre Otomobil Fuarı Genel Müdürü Andre Hefti, stantların yeniden düzenlenmesiyle ziyaretçilere daha fazla konfor sağlanacağını ifade etti. Hefti, son yıllarda markaların uluslararası fuarlara katılmamasıyla ilgili şu yorumu yaptı: "Günümüzde üreticilerin, bizimki dahil olmak üzere herhangi bir otomobil fuarına katılmadan önce iki kez düşünüyor olması artık bir sır değil. Çünkü fuarlara katılım ciddi bir yatırım gerektiriyor. Bundan sonra markaların fuara katılımı yeni modellerinin önemine bağlı olacak." FUARDA TÜRK İMZASI
Cenevre
Otomobil Fuarı'na vip araçların iç tasarımını yapan DizaynVip
ve Okçu firmaları katılıyor. Başta otomotiv olmak üzere tekne, uçak iç tasarımında da dünyanın sayılı markalarından biri olan Okçu, fuarda yeni tasarımlarını sergileyecek. Dünyanın dört bir yanına dönüştürdüğü otomobilleri ihraç eden DizaynVip de, yeni tasarımlarını otomobil severlerin beğenisine sunacak.