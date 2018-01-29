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’ın yıldızları ile şampiyonluk ‘Maraton’unda

, Karayolu Ulaşım Sponsoru olduğu için yeni bir reklam filmi hazırladı.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 10:31
Galatasaray’ın yıldızları TEMSA ile şampiyonluk ‘Maraton’unda

U18 Takım Kaptanı Recep Gül'ün başrolde olduğu filmde, gençlere sahip çıkmanın ve altyapının önemine dikkat çekildi. Feghouli, Belhanda, Selçuk İnan gibi ünlü isimler de reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Spora desteğini farklı sponsorluk çalışmalarıyla sürdüren Türkiye'nin lider otomotiv üreticilerinden , özel tasarım ile üretimini gerçekleştirdiği Maraton ile karayolu ulaşım sponsorluğunu üstlendiği Galatasaray Spor Kulübü için etkileyici ve duygusal bir reklam filmi hazırladı. TEMSA'nın "Bu Otobüs Diğerlerine Benzemez" ana mesajıyla hazırladığı filmin başrolünde Galatasaray U18 Takım Kaptanı Recep Gül var. Bir sporcunun başarıya giden yoldaki zorlu mücadelesinin, azmin ve fedakârlığın aktarıldığı film, Türk sporunun gelişiminde gençlere sahip çıkmanın ve altyapıların önemine de dikkat çekiyor. Filmde Recep Gül'ün yanı sıra Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Selçuk İnan, Eray İşcan, Cedric Carrasso ve Koray Günter gibi Galatasaray'ın yıldız oyuncuları da yer alıyor.

TEMSA Galatasaray için reklam filmi hazırladı

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Galatasaray’ın yıldızları TEMSA ile şampiyonluk ‘Maraton’unda
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