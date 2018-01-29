İstanbul Finans Merkezi için yeni düzenleme yolda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İstanbul Finans Merkezi Projesi içerisinde, finansal sistemi oluşturan kurumların yapıları, işleyişine ilişkin çok daha liberal, daha serbest piyasa ekonomisine dayalı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Konuyla ilgili kurumlarımızın çalışmaları da var. Bütün bunları Maliye Bakanlığı olarak bir torba yasa içerisinde düzenleme noktasında çalışma başlattık" dedi. İstanbul Finans Merkezi Projesi bağlamında finansal piyasalar üzerindeki kamusal yüklerin ve maliyetlerin düşürülmesi veya kaldırılması gerektiğini dile getiren Ağbal, işlem maliyetlerinde Türkiye'nin Dubai, Londra, Frankfurt gibi merkezlerle aynı hatta bu merkezlerden daha rekabetçi olması gerektiğini ifade etti. Ağbal, "Sadece vergi değil, birtakım regülasyon maliyetleri veya finansal enstrümanların çeşitliliğine ilişkin sınırlılıklar var, bunların mutlaka ortadan kaldırılması lazım" diye konuştu. Projenin insan kaynağı boyutunun da olduğunu anlatan Ağbal, "Hazine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Borsası ve diğer ilgili kurumlardan verileri aldık" dedi.

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