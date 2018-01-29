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Motorine zam geliyor
Motorin
e
zam
geliyor
31 Ocak’tan geçerli olmak üzere
motorin
fiyatlarına 10 kuruş
zam
yapılacak
Giriş Tarihi: 29.1.2018
10:42
Güncelleme Tarihi: 29.1.2018
10:52
Akaryakıt bayilerine gönderilen yazıda 31 Ocak itibariyle
zam
yapılacağı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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