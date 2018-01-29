Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Motorine zam geliyor

e geliyor

31 Ocak’tan geçerli olmak üzere fiyatlarına 10 kuruş yapılacak

Giriş Tarihi: 29.1.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 10:52
Motorine zam geliyor
Akaryakıt bayilerine gönderilen yazıda 31 Ocak itibariyle yapılacağı bildirildi.


Ayrıntılar geliyor...
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Motorine zam geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN