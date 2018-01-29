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sınırındaki esnafa destek şart

Giriş Tarihi: 29.1.2018
Suriye sınırındaki esnafa destek şart

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu () Genel Başkanı , sınırındaki esnafa, vergi ve prim borcu ile banka kredisi konularında kolaylık sağlanmasını talep etti. Vergi beyannamelerinin 26 Şubat'a kadar ertelemesinin olumlu olduğunu belirten Palandöken, "Esnafın tüm vergi beyannameleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri ile bunların ödemeleri en az 6 ay mücbir sebeplerden dolayı ertelenmeli. Bununla beraber, bölge esnafının başta Halkbank olmak üzere tüm bankalardan kullanmış olduğu kredilerin taksitleri de yine 6 ay faizsiz ertelenmeli. Olumsuz etkilenen esnaflara 6 ay ödemesiz ve 2 yıl vadeli sıfır faizli kredi verilmeli" dedi.

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Suriye sınırındaki esnafa destek şart
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