Turizmde yarıyıl canlılığı

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte turizm
bölgelerinde doluluk oranları zirveye ulaştı. Çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen veliler, tatil bölgelerine aktı. Yoğun talep kayak otellerini yüzde 100, termalleri yüzde 95 doldururken, bu yıl Antalya
'da açık olan ve özel organizasyon yapan oteller de sömestirden payını aldı.
Kıyı otelleri de yüzde 80'lere yakın doluluğu yakalarken, uzun zamandır sıkıntı yaşanan Kapadokya'da doluluk yüzde 60'ları buldu. Doğu Ekspresi
ile cazibesini artıran Kars
'a olan yoğun talepten Iğdır
da nasibini aldı. Turizmciler geçen yıla oranla talebin yüzde 20 arttığını belirterek, bunun fiyatlara da yüzde 20 artış olarak yansıdığını aktardı. Yaklaşık 450 bin kişinin tatile çıktığı iki haftalık yarıyıl döneminde 500 milyon lirayı aşkın bir turizm ekonomisi oluşacak. ULUDAĞ DOLDU TAŞTI
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da konaklama tesisleri ve pistleri, yarıyıl tatilini geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistler ile günübirlikçiler doldururken, alternatif ulaşım imkanı teleferikte uzun kuyruklar oluştu. Uludağ'da tatilcileri ağırlayan konaklama tesisleri pistler adeta doldu taştı. Yarıyıl tatilinde daha fazla ilgi gören "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde, yerli ve yabancı tatilciler ile günübirlik ziyaretçiler kar keyfi yaşıyor. Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler yoğunluğu daha da artırdı. Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle karın tadını çıkarıyor.