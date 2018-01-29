Türkiye IKEA'dan Kamprad için taziye mesajı

IKEA'nın 2005 yılında Türkiye'ye getiren MAYA Holding ve IKEA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, Ingvar Kamprad'ın vefatıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "IKEA'nın kurucusu, çok değerli Ingvar Kamprad'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 91 yıllık hayatı boyunca yaptıklarıyla dünyada önemli bir iz bırakan Kamprad, topluma ışık tutacak vizyonuyla değerli bir miras bıraktı. Çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam yaratma vizyonu, uzun yıllar boyunca pek çok girişimciye yol gösterecek ve ilham verecek" dedi.

Maya Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu MAPA Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş., 2005 yılından bu yana IKEA'nın Türkiye franchise'ı olarak faaliyet gösteriyor. IKEA, Türkiye'deki farklı üreticilerden yıllık yaklaşık 600 milyon dolar düzeyinde alım yapıyor.

INGVAR'IN EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİ, 'ÇOĞUNLUK İÇİN DAHA İYİ BİR GÜNLÜK YAŞAM YARATMA' VİZYONU OLDU

1926 yılında İsveç'te doğan Ingvar Kamprad, henüz 17 yaşındayken, postayla sipariş alan küçük bir şirket olan IKEA'yı kurdu ve çeşitli ürünler satmaya başladı. Güçlü bir girişimcilik ruhuna sahip olan Kamprad, insanların nasıl yaşadıklarıyla ilgileniyordu ve herkesin daha iyi bir yaşamı hak ettiğine inanıyordu. Ingvar Kamprad, 1988 yılından itibaren organizasyonda aktif rol almasa da bilgisini ve enerjisini IKEA çalışanlarıyla paylaşarak danışman olarak katkıda bulunmaya devam etti.