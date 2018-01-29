‘WhatsApp’ı arkamızdan koşturacağız

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 3 yıldır büyük bir dönüşüm içinde olduklarını belirterek, bu dönüşümle dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduklarını söyledi. Turkcell'e dünyada "dijital operatör" olarak bakıldığını ifade eden Terzioğlu, ayrıca WhatsApp'a rakip anlık mesajlaşma uygulaması "BiP"i hayata geçirdiklerini anlattı. Terzioğlu şunları kaydetti: "Videolu görüşme, anlık konum paylaşımı ve bas konuş ile kurumlar için müşteri hesabı özelliklerini BiP'te, WhatsApp'tan önce hayata geçirdik." Terzioğlu, BiP'te 6 kişiye kadar video konferans da yapılabildiğini ancak bu özelliğin WhatsApp'ta olmadığını söyledi. Gelecek dönemde BiP'e, para gönderme, iki telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler konulacağını anlatan Terzioğlu, "Bunlar dünyada olan özellikler değil. Dolayısıyla WhatsApp'ı daha çok koşturacağız arkamızdan" ifadelerini kullandı.

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