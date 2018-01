Yerli turist erken davrandı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de her geçen yıl tatile çıkan yerli turist sayısında artış yaşanırken, erken rezervasyon a olan talep de yükseldi. 2009 yılında erken rezervasyonla 300 bin kişi tatile çıkarken bu oran 2017'de 5 milyonu buldu. Bu yıl 6 milyon turistin erken rezervasyonla tatile çıkacağını öngören turizm ciler, yerli turistte erken rezervasyon bilinci oluştuğunu belirtiyor. Bu yıl yabancı turist sayısında artış olacağına dikkat çeken turizmciler, "Turist sayısının 35 milyonu aşmasını bekliyoruz. Bu yıl erken rezervasyonla ocak ayında alınan tatil, haziranda yüzde 50 daha yüksek fiyatla satılacak" dedi. Yoğun sezon olan temmuz ağustosta istenilen otelde yer bulmakta zorluk çekilebileceğini aktaran turizmciler, tatilini hala satın almamış olanların acele etmesi gerektiğini belirtti.2017'de 30 milyonun üzerinde turistin ağırlandığını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bu yıl için rezervasyonların çok daha iyi gittiğine dikkat çekti. "Özellikle Avrupa pazarında ciddi bir yükseliş var. Şu anda Almanya, Hollanda ve İngiltere'den gelen talepler önceki yılın yüzde 70 üzerinde" diyen Ayık, Rusya'da da 2017'de rekor kırıldığını ve artışın bu yıl da devam edeceğini kaydetti. Ayık, "Yabancı pazarda talep arttığı için yerli turistin tatilini şimdiden almasında fayda var" dedi.Erken rezervasyona olan talebin her geçen yıl arttığını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve birliğimizin öncülüğünde 2009'da 300 bin kişi ile başlayan erken rezervasyon kampanyası, 2015'te 3.5 milyona ulaştı. Türk turizmi açısından zorlu geçen 2016 yılında sektöre en önemli destek vatandaşlarımızdan geldi ve 4.2 milyon kişi erken rezervasyon ile tatile çıktı. 2018 için hedefimiz 6 milyon kişinin erken rezervasyonla tatilini satın alması" açıklamasını yaptı.JollyTur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, erken rezervasyonda yüzde 70'lik yükseliş hacmine ulaştıklarını belirterek, "Sektör ortalamasının üzerinde bir büyümeye ulaştık. Bu rakam, 2018 için belirlediğimiz yüzde 50'lik büyümeye de erişeceğimizi gösteriyor. Bu yıl yurtdışı turlara büyük talep alıyoruz. Paket turlarda ve kültür turlarında büyük artış yakaladık." diye konuştu.Setur Turizm Müdürü Oktay Temeller, bu yıla dijital yatırımlarla hazırlandıklarını söyledi. Temeller, "Sektörümüz, iş ortaklarımız ve misafirilerimize katma değer sağlayacak her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Erken rezervasyon satışlarımız hedeflerimize paralel devam ediyor. Kampanya sonunda 2017'ye oranla yüzde 50 artış öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.Erken rezervasyon döneminde yüzde 40'lara varan indirimlerle satışlarının devam ettiğini anlatan Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, "Yurtdışı paketlerimizde oda başı 300 euroya varan indirim fırsatları sunuyoruz. Erken rezervasyonun ilk periyodunu başarıyla tamamladık" dedi. Onaran, toplam satışlarının yüzde 50'ye yakınının erken rezervasyonlardan geldiğini dile getirdi.EtsturGenel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, "Erken rezervasyonda bu yıl yüzde 58 oranında bir artış var. Yurtdışı pazardan gelen talebin ve otellerin doluluk oranının yüksek olacağı bir yıla girdik" dedi. Genel olarak şu ana kadar gerçekleştirilen satışın yüzde 60'ının geçmiş yıllarda daha geç tarihlerde yapıldığını anlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önceki yıllarda nisan, mayıs aylarında ve temmuzda son dakika rezervasyon yapan misafirlerin artık 2018'in ilk döneminde talepte bulunduğunu ve avantajlı fiyatlar sunan erken dönem rezervasyonlarına bir talep artışı olduğunu görüyoruz. Bu durum da sektör için umut verici."